«Лада» на выезде уступила «Амуру» и потерпела четвертое поражение подряд в КХЛ
«Лада» потерпела поражение от «Амура» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 0:3.
У клуба из Хабаровска в этой игре отличились Евгений Кулик, Егор Коршков и Станислав Бочаров.
«Лада» идет на 4-м месте в турнирной таблице «Востока», набрав 20 очков за 18 матчей. «Амур» располагается на 8-й позиции (16 очков в 15 встречах).
Команда из Тольятти 14 октября на своем льду примет «Адмирал». Хабаровский клуб 12-го числа дома сыграет против «Ак Барса».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Лада» (Тольятти) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Голы: Кулик — 1 (Слепец), 1:38 — 1:0. Коршков — 2 (Кулик, Балдаев), 24:09 — 2:0. Бочаров — 3 (Грачев, Коршков), 37:27 — 3:0.
Нереализованный буллит: Грачев (Амур), 53:22 (Вратарь).
Вратари: Лозебников — Подъяпольский.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 38 (14+12+12) — 31 (18+7+6).
Судьи: Гамалей, Гофман.
10 октября. Хабаровск. Платинум-Арена.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|17
|11
|6
|25
|2
|Автомобилист
|16
|10
|6
|22
|3
|Ак Барс
|15
|10
|5
|21
|4
|Лада
|18
|8
|10
|20
|5
|Трактор
|17
|8
|9
|18
|6
|Сал. Юлаев
|15
|8
|7
|16
|7
|Сибирь
|15
|7
|8
|16
|8
|Амур
|15
|6
|9
|16
|9
|Авангард
|14
|7
|7
|16
|10
|Барыс
|16
|4
|12
|13
|11
|Адмирал
|14
|5
|9
|12
|12
|Нефтехимик
|14
|3
|11
|9
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|16
|12
|4
|25
|2
|Торпедо
|16
|11
|5
|23
|3
|Спартак
|17
|10
|7
|22
|4
|Динамо М
|16
|11
|5
|22
|5
|Сочи
|16
|10
|6
|21
|6
|ЦСКА
|16
|8
|8
|17
|7
|СКА
|15
|8
|7
|16
|8
|Северсталь
|15
|7
|8
|16
|9
|Динамо Мн
|14
|7
|7
|16
|10
|Куньлунь РС
|19
|6
|13
|13
|11
|Витязь
|16
|4
|12
|9
|10.10
|12:00
|
Амур – Лада
|3 : 0
|10.10
|12:30
|
Адмирал – Ак Барс
|- : -
|10.10
|17:00
|
Сал. Юлаев – Автомобилист
|- : -