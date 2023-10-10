«Лада» на выезде уступила «Амуру» и потерпела четвертое поражение подряд в КХЛ

«Лада» потерпела поражение от «Амура» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 0:3.

У клуба из Хабаровска в этой игре отличились Евгений Кулик, Егор Коршков и Станислав Бочаров.

«Лада» идет на 4-м месте в турнирной таблице «Востока», набрав 20 очков за 18 матчей. «Амур» располагается на 8-й позиции (16 очков в 15 встречах).

Команда из Тольятти 14 октября на своем льду примет «Адмирал». Хабаровский клуб 12-го числа дома сыграет против «Ак Барса».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Лада» (Тольятти) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Кулик — 1 (Слепец), 1:38 — 1:0. Коршков — 2 (Кулик, Балдаев), 24:09 — 2:0. Бочаров — 3 (Грачев, Коршков), 37:27 — 3:0.

Нереализованный буллит: Грачев (Амур), 53:22 (Вратарь).

Вратари: Лозебников — Подъяпольский.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 38 (14+12+12) — 31 (18+7+6).

Судьи: Гамалей, Гофман.

10 октября. Хабаровск. Платинум-Арена.