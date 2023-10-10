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Сегодня, 14:11

«Лада» на выезде уступила «Амуру» и потерпела четвертое поражение подряд в КХЛ

Алина Савинова
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«Лада» потерпела поражение от «Амура» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 0:3.

У клуба из Хабаровска в этой игре отличились Евгений Кулик, Егор Коршков и Станислав Бочаров.

«Лада» идет на 4-м месте в турнирной таблице «Востока», набрав 20 очков за 18 матчей. «Амур» располагается на 8-й позиции (16 очков в 15 встречах).

Команда из Тольятти 14 октября на своем льду примет «Адмирал». Хабаровский клуб 12-го числа дома сыграет против «Ак Барса».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Лада» (Тольятти) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Кулик — 1 (Слепец), 1:38 — 1:0. Коршков — 2 (Кулик, Балдаев), 24:09 — 2:0. Бочаров — 3 (Грачев, Коршков), 37:27 — 3:0.

Нереализованный буллит: Грачев (Амур), 53:22 (Вратарь).

Вратари: Лозебников — Подъяпольский.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 38 (14+12+12) — 31 (18+7+6).

Судьи: Гамалей, Гофман.

10 октября. Хабаровск. Платинум-Арена.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Лада
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 17 11 6 25
2 Автомобилист 16 10 6 22
3 Ак Барс 15 10 5 21
4 Лада 18 8 10 20
5 Трактор 17 8 9 18
6 Сал. Юлаев 15 8 7 16
7 Сибирь 15 7 8 16
8 Амур 15 6 9 16
9 Авангард 14 7 7 16
10 Барыс 16 4 12 13
11 Адмирал 14 5 9 12
12 Нефтехимик 14 3 11 9
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 16 12 4 25
2 Торпедо 16 11 5 23
3 Спартак 17 10 7 22
4 Динамо М 16 11 5 22
5 Сочи 16 10 6 21
6 ЦСКА 16 8 8 17
7 СКА 15 8 7 16
8 Северсталь 15 7 8 16
9 Динамо Мн 14 7 7 16
10 Куньлунь РС 19 6 13 13
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