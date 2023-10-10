«Амур» — «Лада»: прямая трансляция матча КХЛ
Видеотрансляция матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ «Амур» — «Лада» начнется в 11.50 мск
10 октября хабаровский «Амур» на своем льду проведет матч ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Лады» из города Тольятти. Игра пройдет на «Платинум-Арене», начало — в 12.00 по московскому времени.
Ключевые события противостояния «Амур» — «Лада» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире видеотрансляцию матча КХЛ «Амур» — «Лада» покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск». Начало — в 11.50. Игру также можно будет посмотреть на официальном сайте КХЛ.
«Амур» занимает девятое место с 14 очками в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» с 20 баллами располагается на четвертой строчке «Востока».
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Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|17
|11
|6
|25
|2
|Автомобилист
|16
|10
|6
|22
|3
|Ак Барс
|15
|10
|5
|21
|4
|Лада
|17
|8
|9
|20
|5
|Трактор
|17
|8
|9
|18
|6
|Сал. Юлаев
|15
|8
|7
|16
|7
|Сибирь
|15
|7
|8
|16
|8
|Авангард
|14
|7
|7
|16
|9
|Амур
|14
|5
|9
|14
|10
|Барыс
|16
|4
|12
|13
|11
|Адмирал
|14
|5
|9
|12
|12
|Нефтехимик
|14
|3
|11
|9
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|16
|12
|4
|25
|2
|Торпедо
|16
|11
|5
|23
|3
|Спартак
|17
|10
|7
|22
|4
|Динамо М
|16
|11
|5
|22
|5
|Сочи
|16
|10
|6
|21
|6
|ЦСКА
|16
|8
|8
|17
|7
|СКА
|15
|8
|7
|16
|8
|Северсталь
|15
|7
|8
|16
|9
|Динамо Мн
|14
|7
|7
|16
|10
|Куньлунь РС
|19
|6
|13
|13
|11
|Витязь
|16
|4
|12
|9
Результаты / календарь
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
|10.10
|12:00
|
Амур – Лада
|- : -
|10.10
|12:30
|
Адмирал – Ак Барс
|- : -
|10.10
|17:00
|
Сал. Юлаев – Автомобилист
|- : -
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