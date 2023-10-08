«Амур» — «Лада»: видеообзор матча КХЛ
«Амур» и «Лада» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Хабаровске в воскресенье, 8 октября. Хозяева одержали победу со счетом 4:2.
Видео лучших моментов матча «Амур» — «Лада» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
В составе «Амура» 2 (0+2) очка набрал нападающий Станислав Бочаров, шайбы забросили Яков Рылов, Евгений Грачев, Дмитрий Шевченко и Егор Коршков.
В третьем периоде «Лада» при счете 0:3 отыграла две шайбы после бросков Скотта Космачука и Никиты Попугаева, но на последней минуте встречи в меньшинстве пропустила шайбу в пустые ворота.
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13.10
|8.10
|10:00
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Адмирал – Ак Барс
|1 : 2
|8.10
|10:00
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Амур – Лада
|4 : 2
|8.10
|14:30
|
Металлург Мг – Сал. Юлаев
|- : -
|8.10
|17:00
|
Нефтехимик – Автомобилист
|- : -
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