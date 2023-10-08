«Амур» — «Лада»: видеообзор матча КХЛ

«Амур» и «Лада» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Хабаровске в воскресенье, 8 октября. Хозяева одержали победу со счетом 4:2.

Видео лучших моментов матча «Амур» — «Лада» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

В составе «Амура» 2 (0+2) очка набрал нападающий Станислав Бочаров, шайбы забросили Яков Рылов, Евгений Грачев, Дмитрий Шевченко и Егор Коршков.

В третьем периоде «Лада» при счете 0:3 отыграла две шайбы после бросков Скотта Космачука и Никиты Попугаева, но на последней минуте встречи в меньшинстве пропустила шайбу в пустые ворота.

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