«Амур» — «Лада»: видеообзор матча КХЛ

«Амур» и «Лада» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла 10 октября в Хабаровске. Хозяева победили со счетом 3:0.

Видео лучших моментов матча «Амур» — «Лада» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

У победителей отличились Евгений Кулик, Егор Коршков и Станислав Бочаров.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».