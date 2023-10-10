«Амур» — «Лада»: видеообзор матча КХЛ
«Амур» и «Лада» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла 10 октября в Хабаровске. Хозяева победили со счетом 3:0.
Видео лучших моментов матча «Амур» — «Лада» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
У победителей отличились Евгений Кулик, Егор Коршков и Станислав Бочаров.
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15.10
|10.10
|12:00
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Амур – Лада
|3 : 0
|10.10
|12:30
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Адмирал – Ак Барс
|0 : 3
|10.10
|17:00
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Сал. Юлаев – Автомобилист
|- : -
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