«Куньлунь» на выезде победил «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на Youtube-канале лиги.

«Куньлунь» набрал 6 очков и занимает 5-е место в таблице Западной конференции. «Амур» с 4 очками — на 7-й строчке таблицы «Востока».