«Амур» и «СКА-Нефтяник» проведут домашние матчи в ноябре без зрителей

Новые ограничительные меры вводятся в Хабаровском крае в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает сайт «Амура».

С 5 ноября в Хабаровском крае установлены новые ограничительные меры для снижения роста распространения коронавирусной инфекции. В частности, вводятся ограничения на присутствие болельщиков на матчах регулярного чемпионата России по хоккею с мячом и играх чемпионата КХЛ, которые проходят в спортивных объектах закрытого типа.

Оперативным штабом по мониторингу ситуации и принятию экстренных мер в целях недопущения распространения коронавируса, принято решение о проведении, до особого распоряжения, домашних матчей команд «Амур» и «СКА-Нефтяник» без болельщиков.

13 ноября «Амур» встретится с «Динамо» из Минска, проведет игры 15 и 17 ноября с омским «Авангардом», а 19 ноября состоится матч с магнитогорским «Металлургом».