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«Амур» хочет подписать еще одного легионера

16:13
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Заместитель спортивного директора «Амура» Вадим Покотило оценил селекционную работу хабаровского клуба.

— Нам удалось сохранить костяк команды. Многие игроки выходили в конце сезона на рынок в статусе неограниченно свободных агентов, они были вправе заключать контракты с любыми клубами, но нам удалось договориться и оставить их в «Амуре», — цитирует Покотило сайт «Амура». — Пять человек покинули команду. Мы точечно усилились, это тоже положительный момент.

Легионеры? Пятая позиция вакантна. Мы ищем легионера. Кандидаты есть, ведем переговоры, думаю, нам удастся договориться.

Дополнительная информация:

https://hcamur.ru/news/item/den-otkrytyh-dverej/

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