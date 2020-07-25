«Амур» хочет подписать еще одного легионера

Заместитель спортивного директора «Амура» Вадим Покотило оценил селекционную работу хабаровского клуба.

— Нам удалось сохранить костяк команды. Многие игроки выходили в конце сезона на рынок в статусе неограниченно свободных агентов, они были вправе заключать контракты с любыми клубами, но нам удалось договориться и оставить их в «Амуре», — цитирует Покотило сайт «Амура». — Пять человек покинули команду. Мы точечно усилились, это тоже положительный момент.

Легионеры? Пятая позиция вакантна. Мы ищем легионера. Кандидаты есть, ведем переговоры, думаю, нам удастся договориться.