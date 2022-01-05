«Ак Барс» по буллитам победил «Амур»
12:07
«Ак Барс» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл «Амур» со счетом 2:1. Победный бросок исполнил Стивен Кэмпфер.
«Ак Барс» занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Амур» — на девятом месте.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Панюков — 8 (бол., Галимов, Барберио), 7:56 — 0:1. Педан — 2 (Бутузов, Николишин), 53:33 — 1:1.
Победный буллит: Кэмпфер.
Вратари: Аликин — Билялов.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 29 (4+8+13+4) — 55 (24+18+8+5).
Судьи: Оленин, Фатеев.
5 января. Хабаровск. «Платинум Арена».
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