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«Ак Барс» по буллитам победил «Амур»

12:07
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«Ак Барс» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл «Амур» со счетом 2:1. Победный бросок исполнил Стивен Кэмпфер.

«Ак Барс» занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Амур» — на девятом месте.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Панюков — 8 (бол., Галимов, Барберио), 7:56 — 0:1. Педан — 2 (Бутузов, Николишин), 53:33 — 1:1.

Победный буллит: Кэмпфер.

Вратари: Аликин — Билялов.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 29 (4+8+13+4) — 55 (24+18+8+5).

Судьи: Оленин, Фатеев.

5 января. Хабаровск. «Платинум Арена».

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Роман Шишов все материалы автора
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