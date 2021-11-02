«Амур» достиг соглашения о расторжении контракта с бывшим тренером

Генеральный директор «Амура» Роман Крамарь написал в Instagram, что клуб и бывший главный тренер команды Владимир Воробьев урегулировали все вопросы, связанные с расторжением контракта.

«Сегодня хочу сообщить вам, что история взаимоотношений клуба с бывшим главным тренером Владимиром Воробьевым завершена.

Как вы знаете, между клубом и Владимиром Воробьевым возникли разногласия относительно порядка увольнения.

На данный момент все вопросы, связанные с расторжением контракта, между нами урегулированы путем заключения соответствующего соглашения», — сообщил Крамарь.

Напомним, что Воробьев покинул пост главного тренера «Амура» в конце сентября. Контракт со специалистом был расторгнут «в связи с грубым нарушением работником трудовых обязанностей».

Руководство «Амура» предлагало Воробьеву частичную компенсацию, но агент тренера Валерий Матвеев утверждал, что по контракту его клиенту полагается компенсация в полном размере.

Сторона Воробьева планировала обращаться в дисциплинарный комитет КХЛ, но так и не сделала этого. Позже Матвеев сообщил, что стороны договорились о досудебном урегулировании конфликта.