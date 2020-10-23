«Амур» дома уступил «Трактору»

«Трактор» на выезде обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:2.

Перед началом третьего периода счет в матче был равным, но в заключительном отрезке челябинцы забросили две безответные шайбы.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)

Голы: Огурцов — 1 (Оберг), 7:15 — 0:1. Рассказов — 5 (бол., Игнатович, Корягин), 10:25 — 1:1. Васильев — 2 (Бутузов, Голубев), 10:55 — 2:1. Кравцов — 7 (Гика, Карпухин), 24:35 — 2:2. Исаев — 1 (Берглунд, Телегин), 48:38 — 2:3. Гика — 5 (Седлак), 59:00 — 2:4.

Вратари: Аликин (58:04 — 58:40) — Федотов.

Штраф: 6 — 22.

Броски: 30 (12+6+12) — 29 (9+12+8).

Судьи: Одиньш, Соин.

23 октября. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».