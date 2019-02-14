"Амур" дома оказался сильнее "Авангарда" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Подопечные Боба Хартли​ упустили шанс догнать по очкам лидирующий в дивизионе Чернышева "Барыс".

В составе победителей голами отметились нападающие Владислав Ушенин, Данил Файзуллин и защитник Ян Коларж.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) – "Авангард" (Омск) – 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Вл. Ушенин – 8 (Дедунов, Вяч. Ушенин), 17:46 – 1:0. Файзуллин – 9 (Коларж, Зогорна), 23:53 – 2:0. Коларж – 4 (Рассказов, Зогорна), 35:38 – 3:0. Столберг – 6 (Бек, Медведев), 37:07 – 3:1. Чудинов – 9 (Деарне, Бек), 55:18 – 3:2.

Вратари: Лангхамер – Налимов (58:16).

Штраф: 6 – 6.

Броски: 29 (11+10+8) – 26 (9+8+9).

Судьи: Ансонс, Беляев.

14 февраля. Хабаровск. "Платинум-Арена".

Все о КХЛ – здесь

​