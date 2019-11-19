«Амур» дома обыграл «Металлург»

«Амур» выиграл у «Металлурга» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Денис Голубев, Игорь Руденков и Михал Йордан. У гостей дубль сделал Николай Кулемин.

«Амур» набрал 26 очков и занимает 11-е место на Востоке. У «Магнитки» 33 очка и пятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Голы: Кулемин — 5, 13:35 — 0:1. Голубев — 2 (бол., Т. Зогорна), 18:35 — 1:1. Руденков — 6 (бол., Турбин), 24:12 — 2:1. Кулемин — 6 (Локтионов), 28:30 — 2:2. Йордан — 2 (Голубев, Т. Зогорна), 39:18 — 3:2.

Вратари: Лангхамер — Галимов (Кошечкин, 40:00, 57:59).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 24 (6+13+5) — 39 (12+11+16).

Судьи: Бирин, Сергеев.

19 ноября. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».

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