«Амур» сыграет с московским «Динамо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 22 сентября. Матч состоится в ледовом дворце «Платинум-Арена» в Хабаровске. Начало — в 10.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Амур» — «Динамо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале КХЛ Prime и официальном сайте КХЛ. Начало эфира — в 10.20 мск. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Хабаровска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «Губерния». Начнется трансляция в 18.10 по местному времени.

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