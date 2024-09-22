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Сегодня, 08:45

«Амур» — «Динамо»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Амур» сыграет с «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ 22 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Эрик О&amp;#039;Делл (ХК «Динамо» Москва).
Фото ХК «Динамо» Москва

«Амур» сыграет с московским «Динамо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 22 сентября. Матч состоится в ледовом дворце «Платинум-Арена» в Хабаровске. Начало — в 10.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Амур» — «Динамо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале КХЛ Prime и официальном сайте КХЛ. Начало эфира — в 10.20 мск. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Хабаровска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «Губерния». Начнется трансляция в 18.10 по местному времени.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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КХЛ
ХК Амур
ХК Динамо (Москва)
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1 Сибирь 8 5 3 10
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4 Трактор 6 4 2 9
5 Нефтехимик 8 4 4 9
6 Адмирал 5 3 2 7
7 Авангард 7 3 4 7
8 Ак Барс 5 3 2 6
9 Лада 6 2 4 5
10 Амур 5 2 3 4
11 Металлург Мг 7 2 5 4
12 Барыс 7 1 6 3
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 7 5 2 11
2 Северсталь 8 5 3 10
3 ЦСКА 7 4 3 9
4 Спартак 6 4 2 9
5 СКА 7 4 3 9
6 Динамо Мн 6 4 2 8
7 Витязь 7 3 4 6
8 Куньлунь РС 7 3 4 6
9 Торпедо 8 2 6 5
10 Динамо М 7 2 5 4
11 Сочи 5 2 3 4
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Амур – Динамо М
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