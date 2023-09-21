«Динамо» в овертайме победило «Амур» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ
«Динамо» на выезде обыграло «Амур» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 2:1.
У гостей отличились Джордан Уил и Седрик Пакетт, который забил на 2-й минуте овертайма. У хозяев шайбу забросил Станислав Бочаров.
«Динамо» с 14 очками лидирует в турнирной таблице «Запада». «Амур» — на 8-м месте «Востока» с 8 очками.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Динамо М» (Москва) — 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Бочаров — 1 (бол., Гиздатуллин, Волгин), 7:01 — 1:0. Уил — 5 (Пыленков, Гусев), 24:03 — 1:1. Пакетт — 1 (Пыленков), 61:20 — 1:2.
Вратари: Лозебников — Моторыгин.
Штраф: 0 — 4.
Броски: 30 (13+8+9+0) — 33 (7+15+8+3).
Судьи: Кулаков, Лаврентьев.
21 сентября. Хабаровск. Платинум-Арена.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|9
|7
|2
|14
|2
|Торпедо
|8
|6
|2
|13
|3
|Локомотив
|8
|6
|2
|12
|4
|Сочи
|8
|5
|3
|10
|5
|Куньлунь РС
|9
|5
|4
|10
|6
|Спартак
|8
|4
|4
|9
|7
|Северсталь
|7
|3
|4
|7
|8
|ЦСКА
|8
|3
|5
|7
|9
|СКА
|8
|3
|5
|6
|10
|Динамо Мн
|7
|2
|5
|5
|11
|Витязь
|9
|1
|8
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|9
|7
|2
|15
|2
|Ак Барс
|8
|6
|2
|12
|3
|Сал. Юлаев
|7
|5
|2
|10
|4
|Авангард
|6
|5
|1
|10
|5
|Автомобилист
|9
|4
|5
|10
|6
|Лада
|8
|4
|4
|9
|7
|Трактор
|8
|4
|4
|9
|8
|Амур
|8
|3
|5
|8
|9
|Барыс
|7
|2
|5
|7
|10
|Сибирь
|7
|3
|4
|7
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|8
|1
|7
|3
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25.09
26.09
|21.09
|12:00
|
Амур – Динамо М
|1 : 2 ОТ
|21.09
|12:30
|
Адмирал – Куньлунь РС
|- : -
|21.09
|15:30
|
Сибирь – Авангард
|- : -
|21.09
|18:00
|
Лада – ЦСКА
|- : -
|21.09
|19:30
|
Сочи – Трактор
|- : -
|21.09
|19:30
|
Спартак – Барыс
|- : -
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