«Амур» — «Динамо» Москва: видеообзор матча КХЛ

Московское «Динамо» одержало выездную победу над «Амуром» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 2:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на Youtube-канале лиги.

В следующем матче «Амур» примет ЦСКА, а «Динамо» встретится в гостях с «Барысом». Обе игры состоятся 24 сентября.