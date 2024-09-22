Московское «Динамо» в Хабаровске обыграло «Амур»
Московское «Динамо» одержало выездную победу над «Амуром» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 2:1.
У бело-голубых шайбы забросили Седрик Пакетт и Артем Ильенко. Единственный гол в составе хабаровчан на счету Александра Хохлачева.
Команда Алексея Кудашова набрала шесть очков и расположилась на восьмом месте в таблице Западной конференции. «Амур» идет на десятой строчке Востока, имея в активе четыре балла.
В следующем матче «Амур» примет ЦСКА, а «Динамо» встретится в гостях с «Барысом». Обе игры состоятся 24 сентября.
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
«Амур» (Хабаровск) — «Динамо» (Москва) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Хохлачев — 1 (Мищенко), 30:38 — 1:0. Пакетт — 3 (бол., Гусев, Менелл), 37:58 — 1:1. Ильенко — 2 (Римашевский, Кудрявцев), 43:52 — 1:2.
Вратари: Бобков (59:12 — 59:47, 59:52) — Миска.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 23 (5+8+10) — 26 (13+8+5).
Судьи: Лаврентьев, Спирин.
22 сентября. Хабаровск. Платинум-Арена. 7100 зрителей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|8
|5
|3
|10
|2
|Сал. Юлаев
|6
|5
|1
|10
|3
|Автомобилист
|7
|4
|3
|9
|4
|Трактор
|6
|4
|2
|9
|5
|Адмирал
|6
|4
|2
|9
|6
|Нефтехимик
|8
|4
|4
|9
|7
|Авангард
|7
|3
|4
|7
|8
|Ак Барс
|5
|3
|2
|6
|9
|Лада
|6
|2
|4
|5
|10
|Амур
|6
|2
|4
|4
|11
|Металлург Мг
|7
|2
|5
|4
|12
|Барыс
|7
|1
|6
|3
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|7
|5
|2
|11
|2
|Северсталь
|8
|5
|3
|10
|3
|ЦСКА
|8
|4
|4
|10
|4
|Спартак
|6
|4
|2
|9
|5
|СКА
|7
|4
|3
|9
|6
|Динамо Мн
|6
|4
|2
|8
|7
|Витязь
|7
|3
|4
|6
|8
|Динамо М
|8
|3
|5
|6
|9
|Куньлунь РС
|7
|3
|4
|6
|10
|Торпедо
|8
|2
|6
|5
|11
|Сочи
|5
|2
|3
|4
|22.09
|10:00
|
Адмирал – ЦСКА
|3 : 2 ОТ
|22.09
|10:30
|
Амур – Динамо М
|1 : 2
|22.09
|16:00
|
Лада – Автомобилист
|- : -
|22.09
|17:00
|
Ак Барс – Сочи
|- : -