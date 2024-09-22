Московское «Динамо» в Хабаровске обыграло «Амур»

Московское «Динамо» одержало выездную победу над «Амуром» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 2:1.

У бело-голубых шайбы забросили Седрик Пакетт и Артем Ильенко. Единственный гол в составе хабаровчан на счету Александра Хохлачева.

Команда Алексея Кудашова набрала шесть очков и расположилась на восьмом месте в таблице Западной конференции. «Амур» идет на десятой строчке Востока, имея в активе четыре балла.

В следующем матче «Амур» примет ЦСКА, а «Динамо» встретится в гостях с «Барысом». Обе игры состоятся 24 сентября.

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

«Амур» (Хабаровск) — «Динамо» (Москва) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Хохлачев — 1 (Мищенко), 30:38 — 1:0. Пакетт — 3 (бол., Гусев, Менелл), 37:58 — 1:1. Ильенко — 2 (Римашевский, Кудрявцев), 43:52 — 1:2.

Вратари: Бобков (59:12 — 59:47, 59:52) — Миска.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 23 (5+8+10) — 26 (13+8+5).

Судьи: Лаврентьев, Спирин.

22 сентября. Хабаровск. Платинум-Арена. 7100 зрителей.