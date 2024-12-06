Минское «Динамо» на выезде обыграло «Амур», Горбунов оформил дубль

Минское «Динамо» победило «Амур» в выездном матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:2.

Голы минчан забили Виталий Пинчук, Александр Волков, Брэйди Лайл и Роман Горбунов (дубль). У хабаровской команды отличились Алекс Броадхерст и Владислав Барулин.

«Динамо» набрало 38 очков за 34 матча и занимает шестое место в Западной конференции. «Амур» (18 баллов в 34 играх) замыкает турнирную таблицу «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Динамо» (Минск) — 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Голы: Бродхерст — 4 (Гальченюк, К. Ли), 3:16 — 1:0. Пинчук — 14 (Волков), 15:22 — 1:1. Волков — 11 (Мелош, Тихомиров), 19:13 — 1:2. Барулин — 2 (бол., Бродхерст, Гальченюк), 26:42 — 2:2. Лайл — 8 (бол., Шипачев), 28:42 — 2:3. Горбунов — 8 (Салыго), 50:26 — 2:4. Горбунов — 9 (бол., Гросс, Уэлле), 58:40 — 2:5.

Вратари: Шаймарданов — Тихомиров (Вельмакин, 20.00).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 14 (4+5+5) — 52 (22+16+14).

Судьи: Бондарь, Юдаков.

6 декабря. Хабаровск. Платинум-Арена. 5708 зрителей.