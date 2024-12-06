«Амур» — «Динамо»: видеообзор матча КХЛ

Минское «Динамо» победило «Амур» в выездном матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:2.

«Динамо» набрало 38 очков за 34 матча и занимает шестое место в Западной конференции. «Амур» (18 баллов в 34 играх) замыкает турнирную таблицу «Востока».