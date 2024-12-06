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Сегодня, 10:15

«Амур» — «Динамо» Минск: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Амур» и «Динамо» Минск встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Амур», Telegram

«Амур» и минское «Динамо» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 6 декабря. Игра пройдет на «Платинум-Арене» в Хабаровске, стартовое вбрасывание состоится в 12.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Хабаровске игру также транслирует канал «Губерния», в Минске — «Беларусь 5».

С ключевыми событиями игры «Амур» — «Динамо» Минск можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

«Амур» находится на последнем месте в лиге, набрав 18 очков в 33 матчах. «Динамо» набрало 36 очков в 33 играх. Предыдущая встреча команд в сентябре завершилась победой минчан со счетом 3:0.

Матч «Амур» — «Динамо» Минск — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Динамо (Минск)
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3 Динамо М 34 21 13 45
4 СКА 33 19 14 42
5 ЦСКА 31 17 14 41
6 Северсталь 32 18 14 36
7 Динамо Мн 33 16 17 36
8 Торпедо 32 15 17 35
9 Витязь 33 14 19 32
10 Куньлунь РС 34 12 22 28
11 Сочи 32 11 21 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 34 22 12 48
2 Сал. Юлаев 31 21 10 44
3 Автомобилист 32 19 13 42
4 Ак Барс 30 20 10 41
5 Металлург Мг 35 19 16 40
6 Адмирал 35 16 19 37
7 Нефтехимик 35 13 22 35
8 Лада 32 13 19 31
9 Авангард 32 14 18 30
10 Сибирь 30 12 18 27
11 Барыс 34 9 25 21
12 Амур 33 7 26 18
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