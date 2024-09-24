«Амур» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
«Амур» сыграет с ЦСКА в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ во вторник, 24 сентября. Игра пройдет в спортивном комплексе «Платинум-Арена» в Хабаровске и начнется в 12.00 по московскому времени.
Ключевые события встречи «Амур» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча покажут на телеканале «КХЛ Prime» и на официальном сайте КХЛ. Начало эфира — в 11.45 мск. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует сервис «Кинопоиск» по платной подписке.
Жители Хабаровска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «Губерния». Начало эфира — в 18.50 по местному времени.
Хабаровский клуб набрал 4 очка и занимает 10-е место в Восточной конференции. Армейцы с 10 баллами располагаются на 3-й строчке «Запада».
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|8
|5
|3
|11
|2
|Сибирь
|8
|5
|3
|10
|3
|Трактор
|7
|4
|3
|10
|4
|Сал. Юлаев
|7
|5
|2
|10
|5
|Адмирал
|6
|4
|2
|9
|6
|Нефтехимик
|8
|4
|4
|9
|7
|Ак Барс
|6
|4
|2
|8
|8
|Авангард
|8
|3
|5
|7
|9
|Металлург Мг
|8
|3
|5
|6
|10
|Лада
|7
|2
|5
|5
|11
|Амур
|6
|2
|4
|4
|12
|Барыс
|7
|1
|6
|3
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|8
|6
|2
|13
|2
|СКА
|8
|5
|3
|11
|3
|Спартак
|7
|5
|2
|11
|4
|Северсталь
|9
|5
|4
|10
|5
|ЦСКА
|8
|4
|4
|10
|6
|Динамо Мн
|6
|4
|2
|8
|7
|Витязь
|7
|3
|4
|6
|8
|Динамо М
|8
|3
|5
|6
|9
|Куньлунь РС
|7
|3
|4
|6
|10
|Торпедо
|8
|2
|6
|5
|11
|Сочи
|6
|2
|4
|4
|24.09
|12:00
|
Амур – ЦСКА
|- : -
|24.09
|12:30
|
Адмирал – Витязь
|- : -
|24.09
|15:30
|
Сибирь – Сочи
|- : -
|24.09
|17:00
|
Барыс – Динамо М
|- : -
|24.09
|19:00
|
Нефтехимик – Автомобилист
|- : -
|24.09
|19:30
|
Куньлунь РС – Торпедо
|- : -