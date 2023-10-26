ЦСКА по буллитам обыграл «Амур» в КХЛ
ЦСКА на выезде обыграл «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.
Победный буллит забросил Михаил Григоренко. Он отметился заброшенной шайбой в основное время матча. Еще одним голом отличился Антон Слепышев.
За хозяев забили Дмитрий Шевченко и Кирилл Капустин.
ЦСКА (26 очков) после 23 игр занимает 5-е место в Западной конференции КХЛ. «Амур» (22) идет 9-м на «Востоке» после 22 матчей.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — ЦСКА (Москва) — 2:3 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Григоренко — 7 (Панкратов, Ибрагимов), 9:15 — 0:1. Слепышев — 5 (бол., Абрамов), 16:57 — 0:2. Шевченко — 8 (Рылов, Дрозг), 24:06 — 1:2. Капустин — 5 (мен., Грачев), 45:52 — 2:2.
Победный буллит: Григоренко.
Вратари: Бобков — Гамзин.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 30 (10+10+7+3) — 25 (7+9+8+1).
Судьи: Беляев, Бирин.
26 октября. Хабаровск. Платинум-Арена. 6951 зритель
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|25
|14
|11
|32
|2
|Ак Барс
|22
|15
|7
|32
|3
|Лада
|25
|13
|12
|31
|4
|Автомобилист
|24
|13
|11
|28
|5
|Сал. Юлаев
|22
|13
|9
|27
|6
|Авангард
|22
|12
|10
|27
|7
|Трактор
|24
|12
|12
|26
|8
|Сибирь
|22
|11
|11
|25
|9
|Нефтехимик
|22
|9
|13
|23
|10
|Амур
|22
|8
|14
|22
|11
|Барыс
|24
|7
|17
|21
|12
|Адмирал
|21
|6
|15
|15
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|24
|16
|8
|34
|2
|Локомотив
|23
|15
|8
|31
|3
|Динамо М
|22
|15
|7
|31
|4
|Торпедо
|23
|14
|9
|30
|5
|ЦСКА
|23
|12
|11
|26
|6
|Сочи
|22
|12
|10
|25
|7
|СКА
|22
|12
|10
|24
|8
|Динамо Мн
|20
|10
|10
|23
|9
|Северсталь
|21
|8
|13
|20
|10
|Куньлунь РС
|26
|8
|18
|19
|11
|Витязь
|23
|7
|16
|16
|27.10
|16:30
|
Барыс – Динамо Мн
|1 : 2 ОТ
|27.10
|17:00
|
Трактор – Металлург Мг
|5 : 1
|27.10
|18:00
|
Лада – Ак Барс
|6 : 3
|27.10
|19:00
|
Локомотив – Северсталь
|4 : 3
|27.10
|19:00
|
Нефтехимик – Куньлунь РС
|3 : 4 Б
|27.10
|19:30
|
Сочи – СКА
|5 : 4
|27.10
|19:30
|
Торпедо – Автомобилист
|4 : 2