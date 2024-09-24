Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:20

ЦСКА нанес «Амуру» третье поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Амур» — ЦСКА.
Фото ХК ЦСКА

ЦСКА на выезде обыграл «Амур» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:0.

Победу армейцам принесли шайбы Владислава Каменева, Константина Окулова и Прохора Полтапова. Каменев и Окулов также записали на свой счет по одной голевой передаче.

ЦСКА (12 очков) поднялся на второе место в Западной конференции КХЛ. «Амур» (4) потерпел третье поражение подряд и идет предпоследним на «Востоке».

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

«Амур» (Хабаровск) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Голы: Каменев — 3 (Окулов), 30:36 — 0:1. Окулов — 1 (Дроздов, Каменев), 34:21 — 0:2. Полтапов — 5 (Абрамов), 38:09 — 0:3.

Вратари: Бобков — Гамзин.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 33 (15+9+9) — 28 (11+14+3).

Судьи: Васильев, Гашилов.

24 сентября. Хабаровск. Платинум-Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Разгромившего могилу Маслякова вандала увезли в психиатрическую лечебницу
Родри рискует пропустить остаток сезона из-за разрыва связок
Буше вернулся, «Авангард» повержен, СКА идеален. Что произошло в КХЛ 23 сентября
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Отец отравившейся полуфабрикатами семьи из Красноярского края дал показания СК
Греция предложила УЕФА вернуть на турниры молодежные команды России
Популярное видео
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 8 5 3 11
2 Адмирал 7 5 2 11
3 Сибирь 8 5 3 10
4 Трактор 7 4 3 10
5 Сал. Юлаев 7 5 2 10
6 Нефтехимик 8 4 4 9
7 Ак Барс 6 4 2 8
8 Авангард 8 3 5 7
9 Металлург Мг 8 3 5 6
10 Лада 7 2 5 5
11 Амур 7 2 5 4
12 Барыс 7 1 6 3
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 8 6 2 13
2 ЦСКА 9 5 4 12
3 СКА 8 5 3 11
4 Спартак 7 5 2 11
5 Северсталь 9 5 4 10
6 Динамо Мн 6 4 2 8
7 Витязь 8 3 5 6
8 Динамо М 8 3 5 6
9 Куньлунь РС 7 3 4 6
10 Торпедо 8 2 6 5
11 Сочи 6 2 4 4
Результаты / календарь
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
24.09 12:00
Амур – ЦСКА
 0 : 3
24.09 12:30
Адмирал – Витязь
 6 : 3
24.09 15:30
Сибирь – Сочи
 - : -
24.09 17:00
Барыс – Динамо М
 - : -
24.09 19:00
Нефтехимик – Автомобилист
 - : -
24.09 19:30
Куньлунь РС – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости