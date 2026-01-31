«Амур» — «Барыс»: видеообзор матча

«Амур» на домашнем льду обыграл «Барыс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

Игра проходила 31 января на Платинум-Арене (Хабаровск).

Победный буллит хозяев забросил Алекс Бродхерст. В основное время у «Амура» отличился Ярослав Лихачев. Гол астанинцев забил Кирилл Ляпунов.

«Амур» набрал 43 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Барыс» с 40 очками — на 10-й строчке «Востока».