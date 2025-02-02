«Амур» — «Барыс»: видеообзор матча
«Амур» дома разгромил «Барыс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:0.
«Амур» набрал 31 очко и занимает 11-е место в таблице Восточной конференции. «Барыс» с 28 очками — на 12-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|52
|39
|13
|80
|2
|Динамо М
|51
|31
|20
|66
|3
|ЦСКА
|50
|29
|21
|66
|4
|Северсталь
|51
|32
|19
|65
|5
|Спартак
|49
|29
|20
|65
|6
|СКА
|51
|30
|21
|65
|7
|Динамо Мн
|48
|26
|22
|58
|8
|Торпедо
|51
|23
|28
|54
|9
|Куньлунь РС
|50
|22
|28
|48
|10
|Витязь
|50
|19
|31
|43
|11
|Сочи
|51
|15
|36
|36
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|54
|34
|20
|74
|2
|Сал. Юлаев
|50
|32
|18
|67
|3
|Автомобилист
|49
|30
|19
|66
|4
|Ак Барс
|49
|32
|17
|66
|5
|Металлург Мг
|51
|31
|20
|66
|6
|Авангард
|50
|26
|24
|55
|7
|Сибирь
|50
|22
|28
|52
|8
|Адмирал
|51
|21
|30
|52
|9
|Нефтехимик
|51
|15
|36
|43
|10
|Лада
|48
|18
|30
|42
|11
|Амур
|51
|13
|38
|31
|12
|Барыс
|52
|11
|41
|28
Результаты / календарь
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4.02
5.02
6.02
11.02
|2.02
|10:00
|
Адмирал – Сибирь
|3 : 4 ОТ
|2.02
|10:30
|
Амур – Барыс
|5 : 0
|2.02
|14:00
|
Трактор – Сочи
|3 : 2 ОТ
|2.02
|16:00
|
Лада – Автомобилист
|- : -
|2.02
|17:00
|
Северсталь – Спартак
|- : -
|2.02
|17:00
|
Куньлунь РС – Ак Барс
|- : -
|2.02
|17:10
|
Динамо Мн – Авангард
|- : -
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