«Амур» — «Барыс»: видеообзор матча

«Амур» дома разгромил «Барыс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:0.

«Амур» набрал 31 очко и занимает 11-е место в таблице Восточной конференции. «Барыс» с 28 очками — на 12-й строчке.