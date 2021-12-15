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«Амур», «Барыс», «Спартак» и «Сочи» смогли прекратить практику задержки зарплаты хоккеистам

17:41
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона КХЛ улучшилась общая ситуация с фактами просрочки выплат заработных плат хоккеистам, в два раза сократилось общее количество дней, сообщает сайт лиги.

Клубы «Амур», «Барыс», «Спартак» и «Сочи» смогли решить свои вопросы и прекратить практику задержки в выплате заработных плат. «Динамо» имеет переходящую задолженность по индивидуальным бонусам за сезон-2020/21, которая не была погашена в сроки, обозначенные в регламенте КХЛ. Клуб достиг письменной договоренности с хоккеистами о рассрочке выплаты, ситуация находится под строгим контролем со стороны лиги, график погашения со стороны клуба выполняется с опережением.

С сезона-2021/22 ужесточились санкции за просрочку выплаты вознаграждений хоккеистам. В зависимости от продолжительности нарушений может быть применен запрет дозаявки, перемещения игроков, спортивная корпоративная дисквалификация.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/12/15/494640.html

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Иван Шитик все материалы автора
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