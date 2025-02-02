«Амур» и «Барыс» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 2 февраля. Матч пройдет на «Платинум-Арене» в Хабаровске и начнется в 10.30 по московскому времени.

Транслировать игру в Хабаровске будут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Также для жителей Хабаровска и Астаны игру покажут на каналах «Губерния» и «Qazsport».

Изучайте ключевые события и результат игры «Амур» — «Барыс» в матч-центре нашего сайта.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Амур» провел 50 матчей и набрал 29 очков, предыдущим соперником хабаровчан был «Автомобилист» (4:5). У «Барыса» — 51 игра и 28 очков, в пятницу астанинцы уступили «Авангарду» (1:5).