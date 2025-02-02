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Сегодня, 09:15

«Амур» — «Барыс»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Амур» и «Барыс» встретятся в чемпионате КХЛ 2 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Амур», Telegram

«Амур» и «Барыс» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 2 февраля. Матч пройдет на «Платинум-Арене» в Хабаровске и начнется в 10.30 по московскому времени.

Транслировать игру в Хабаровске будут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Также для жителей Хабаровска и Астаны игру покажут на каналах «Губерния» и «Qazsport».

Изучайте ключевые события и результат игры «Амур» — «Барыс» в матч-центре нашего сайта.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Амур» провел 50 матчей и набрал 29 очков, предыдущим соперником хабаровчан был «Автомобилист» (4:5). У «Барыса» — 51 игра и 28 очков, в пятницу астанинцы уступили «Авангарду» (1:5).

КХЛ
ХК Амур
ХК Барыс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 52 39 13 80
2 Динамо М 51 31 20 66
3 ЦСКА 50 29 21 66
4 Северсталь 51 32 19 65
5 Спартак 49 29 20 65
6 СКА 51 30 21 65
7 Динамо Мн 48 26 22 58
8 Торпедо 51 23 28 54
9 Куньлунь РС 50 22 28 48
10 Витязь 50 19 31 43
11 Сочи 50 15 35 35
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 53 33 20 72
2 Сал. Юлаев 50 32 18 67
3 Автомобилист 49 30 19 66
4 Ак Барс 49 32 17 66
5 Металлург Мг 51 31 20 66
6 Авангард 50 26 24 55
7 Адмирал 50 21 29 51
8 Сибирь 49 21 28 50
9 Нефтехимик 51 15 36 43
10 Лада 48 18 30 42
11 Амур 50 12 38 29
12 Барыс 51 11 40 28
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2.02 10:00
Адмирал – Сибирь
 - : -
2.02 10:30
Амур – Барыс
 - : -
2.02 14:00
Трактор – Сочи
 - : -
2.02 16:00
Лада – Автомобилист
 - : -
2.02 17:00
Северсталь – Спартак
 - : -
2.02 17:00
Куньлунь РС – Ак Барс
 - : -
2.02 17:10
Динамо Мн – Авангард
 - : -
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