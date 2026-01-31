«Амур» — «Барыс»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Амур» и «Барыс» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в субботу, 31 января. Матч пройдет на льду «Платинум-Арены» в Хабаровске. Начало — в 10.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Амур» — «Барыс» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканалах «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги. В Хабаровске трансляцию можно смотреть на телеканале «Губерния». В Казахстане матчи КХЛ показывает канал «Qazsport».
В сезоне КХЛ-2025/26 «Амур» провел 50 игр, набрал 41 очко и занимал девятое место на «Востоке». «Барыс» с 39 очками после 52 игр идет 10-м в конференции.
29 января хабаровчане обыграли «Автомобилист» (5:2), а астанинцы — проиграли «Адмиралу» (2:5).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
Локомотив - Ак Барс
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|11.05
|14:30
|Локомотив – Ак Барс
|- : -