Шайба Савицкого принесла «Барысу» победу над «Амуром»

«Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Амур» со счетом 1:0.

Единственную шайбу на 33-й минуте забросил Кирилл Савицкий.

После этого матча «Барыс» с 23 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Амур» с 21 очком — на 10-й строчке Востока.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Савицкий — 2 (Шалапов, Шестаков), 32:36 — 0:1.

Вратари: Аликин (59:15) — Ортио.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 33 (12+12+9) — 36 (17+10+9).

Судьи: Морозов, Оленин.

30 октября. Хабаровск. Платинум-Арена.