«Амур» — «Автомобилист»: видеообзор матча КХЛ

«Амур» на своем льду победил «Автомобилист» (5:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Видеообзор встречи опубликован в VK-сообществе турнира.

Хабаровчане прервали серию из девяти поражений и с 41 очком в 50 матчах занимают девятое место в таблице Восточной конференции. Екатеринбуржцы — с 60 баллами в 50 играх на четвертой строчке «Востока».