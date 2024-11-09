«Автомобилист» обыграл «Амур» и продлил победную серию до пяти матчей
«Автомобилист» на выезде победил «Амур» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.
За екатеринбургскую команду в этой встрече забивали Семен Кизимов, Андрей Обидин и Степан Хрипунов. Заброшенные шайбы хозяев на счету Александра Гальченюка и Евгения Грачева.
«Автомобилист» одержал пятую победу подряд и с 32 очками после 23 игр располагается на втором месте на «Востоке». У «Амура» 11-е поражение кряду и последняя строчка. Хабаровчане набрали 13 баллов в 25 встречах.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Голы: Кизимов — 2 (Блэкер, Хрипунов), 6:02 — 0:1. Гальченюк — 4 (бол., Бродхерст, Барулин), 19:47 — 1:1. Обидин — 1 (Блэкер), 35:12 — 1:2. Хрипунов — 5 (мен., Осипов, Галкин), 47:41 — 1:3. Грачев — 3 (бол., Барулин, Бродхерст), 54:52 — 2:3.
Вратари: Лозебников — Галкин.
Штраф: 12 — 14.
Броски: 35 (16+8+11) — 28 (7+15+6).
Судьи: Акузовский, Морозов.
9 ноября. Хабаровск. Платинум-Арена. 7100 зрителей.
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Адмирал – Трактор
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Амур – Автомобилист
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