9 ноября, 07:15

«Амур» — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Амур» и «Автомобилист» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 9 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
«Амур» и «Автомобилист» встретятся в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 9 ноября.
Фото ХК «Амур»

«Амур» и «Автомобилист» встретятся в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 9 ноября. Матч пройдет в СЗК «Платинум Арена» в Хабаровске. Начало — в 10.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
9 ноября, 10:00. Платинум-Арена (Хабаровск)
Амур
Автомобилист

Следить за ключевыми событиями игры «Амур» — «Автомобилист» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале «КХЛ ТВ» и официальном сайте КХЛ. Для жителей Хабаровска трансляция будет на телеканале «Губерния ТВ» (начало трансляции — в 17.00 по местному времени).

Команда из Хабаровска набрала 21 очко в 23 матчах и занимает седьмое место в Восточной конференции. Екатеринбуржцы с 31 очком в 25 играх идут на четвертой строчке «Востока».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 пройдет с 5 сентября по 20 марта.

Матч «Амур» — «Автомобилист» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Амур
Тренер СКА Ларионов: «В матче с «Динамо» была видна лишь маленькая часть той игры, которую мы хотим видеть»

«Адмирал» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 26 20 6 42
2 Ак Барс 25 16 9 34
3 Авангард 24 14 10 31
4 Автомобилист 27 14 13 31
5 Трактор 26 13 13 31
6 Нефтехимик 26 14 12 29
7 Амур 25 10 15 24
8 Салават Юлаев 25 10 15 22
9 Барыс 26 8 18 21
10 Адмирал 23 8 15 20
11 Сибирь 25 7 18 17
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 26 18 8 38
2 Торпедо НН 28 18 10 38
3 Динамо Мн 25 16 9 35
4 Северсталь 25 16 9 32
5 Динамо М 24 15 9 31
6 Спартак 25 13 12 29
7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
8 ЦСКА 25 12 13 26
9 СКА 25 11 14 26
10 Лада 26 8 18 19
11 Сочи 23 5 18 14
Результаты / календарь
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
13.11 16:30 Авангард – Трактор - : -
13.11 19:00 Ак Барс – Динамо М - : -
Все результаты / календарь

