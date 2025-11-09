«Амур» — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Амур» и «Автомобилист» встретятся в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 9 ноября. Матч пройдет в СЗК «Платинум Арена» в Хабаровске. Начало — в 10.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Амур» — «Автомобилист» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале «КХЛ ТВ» и официальном сайте КХЛ. Для жителей Хабаровска трансляция будет на телеканале «Губерния ТВ» (начало трансляции — в 17.00 по местному времени).
Команда из Хабаровска набрала 21 очко в 23 матчах и занимает седьмое место в Восточной конференции. Екатеринбуржцы с 31 очком в 25 играх идут на четвертой строчке «Востока».
Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 пройдет с 5 сентября по 20 марта.
Матч «Амур» — «Автомобилист» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|25
|16
|9
|34
|3
|Авангард
|24
|14
|10
|31
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|26
|13
|13
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|24
|15
|9
|31
|6
|Спартак
|25
|13
|12
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|13.11
|16:30
|Авангард – Трактор
|- : -
|13.11
|19:00
|Ак Барс – Динамо М
|- : -