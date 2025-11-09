«Амур» и «Автомобилист» встретятся в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 9 ноября. Матч пройдет в СЗК «Платинум Арена» в Хабаровске. Начало — в 10.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

9 ноября, 10:00. Платинум-Арена (Хабаровск) Амур Автомобилист

Следить за ключевыми событиями игры «Амур» — «Автомобилист» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале «КХЛ ТВ» и официальном сайте КХЛ. Для жителей Хабаровска трансляция будет на телеканале «Губерния ТВ» (начало трансляции — в 17.00 по местному времени).

Команда из Хабаровска набрала 21 очко в 23 матчах и занимает седьмое место в Восточной конференции. Екатеринбуржцы с 31 очком в 25 играх идут на четвертой строчке «Востока».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 пройдет с 5 сентября по 20 марта.

Матч «Амур» — «Автомобилист» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс