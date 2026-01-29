«Амур» — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Амур» и «Автомобилист» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 29 января. Матч пройдет на льду «Платинум-Арены» в Хабаровске. Начало — в 12.15 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

29 января, 12:15. Платинум-Арена (Хабаровск) Амур Автомобилист

Следить за ключевыми событиями игры «Амур» — «Автомобилист» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. В Хабаровске трансляцию можно смотреть на телеканале «Губерния ТВ» (начало эфира — в 19.15 по местному времени).

Команда из Хабаровска набрала 39 очков в 49 матчах и занимает девятое место в Восточной конференции. Екатеринбуржцы с 60 очками в 49 играх идут на четвертой строчке «Востока».

Матч «Амур» — «Автомобилист» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс