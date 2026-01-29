«Амур» — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Амур» и «Автомобилист» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 29 января
«Амур» и «Автомобилист» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 29 января. Матч пройдет на льду «Платинум-Арены» в Хабаровске. Начало — в 12.15 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Амур» — «Автомобилист» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. В Хабаровске трансляцию можно смотреть на телеканале «Губерния ТВ» (начало эфира — в 19.15 по местному времени).
Команда из Хабаровска набрала 39 очков в 49 матчах и занимает девятое место в Восточной конференции. Екатеринбуржцы с 60 очками в 49 играх идут на четвертой строчке «Востока».
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Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Салават Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Лада
|0
|0
|0
|0
|4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|5
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|6
|СКА
|0
|0
|0
|0
|7
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|9
|Торпедо НН
|0
|0
|0
|0
|10
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|11
|Шанхай Дрэгонс
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
|5.09
|00:00
|Спартак – Торпедо НН
|- : -
|5.09
|00:00
|Ак Барс – Сибирь
|- : -
|5.09
|00:00
|СКА – Лада
|- : -
|5.09
|00:00
|Автомобилист – Динамо М
|- : -
|5.09
|00:00
|Северсталь – Салават Юлаев
|- : -
|5.09
|00:00
|Локомотив – Трактор
|- : -
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