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29 января, 09:15

«Амур» — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Амур» и «Автомобилист» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 29 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
«Амур» и «Автомобилист» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в четверг, 29 января.
Фото ХК «Амур»

«Амур» и «Автомобилист» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 29 января. Матч пройдет на льду «Платинум-Арены» в Хабаровске. Начало — в 12.15 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
29 января, 12:15. Платинум-Арена (Хабаровск)
Амур
Автомобилист

Следить за ключевыми событиями игры «Амур» — «Автомобилист» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. В Хабаровске трансляцию можно смотреть на телеканале «Губерния ТВ» (начало эфира — в 19.15 по местному времени).

Команда из Хабаровска набрала 39 очков в 49 матчах и занимает девятое место в Восточной конференции. Екатеринбуржцы с 60 очками в 49 играх идут на четвертой строчке «Востока».

Матч «Амур» — «Автомобилист» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Амур
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