«Авангард» на выезде обыграл «Амур», хабаровчане забили впервые за шесть матчей
«Авангард» победил «Амур» в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.
Голы гостей забили Семен Чистяков и Николай Прохоркин. Автором единственной заброшенной шайбы хозяев стал Евгений Грачев, который прервал шестиматчевую серию хабаровчан без голов.
«Авангард» набрал 17 очков за 21 игру и располагается на 10-м месте в таблице «Востока». У «Амура» 12 баллов после 23 встреч и последняя строчка. Команда потерпела девятое поражение подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Авангард» (Омск) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Голы: Чистяков — 8 (Прохоркин), 32:33 — 0:1. Прохоркин — 1, 37:07 — 0:2. Грачев — 2 (Грецкий, Балдаев), 51:25 — 1:2.
Вратари: Лозебников (58:57) — Хомченко.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 39 (15+17+7) — 19 (5+6+8).
Судьи: Сидоренко, Фатеев.
5 ноября. Хабаровск. Платинум-Арена.
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Амур – Авангард
|1 : 2
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Адмирал – Металлург Мг
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Сибирь – Сал. Юлаев
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