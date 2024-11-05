Матч FONBET чемпионата КХЛ «Амур» — «Авангард» пройдет во вторник, 5 ноября, в спортивном комплексе «Платинум-Арена» в Хабаровске. Стартовое вбрасывание — в 12.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры ведет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также матч покажут на канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги.

Кроме того, игру в Хабаровске покажут омский телеканал «12» (начало эфира — в 14.45 по местному времени) и хабаровский телеканал «Губерния» (начало эфира — в 18.50 по местному времени).

Ключевые события и результаты игры «Амур» — «Авангард» изучайте в нашем матч-центре сайта «СЭ».

В этом регулярном чемпионате «Амур» сыграл 22 матча и набрал 12 очков, у «Авангарда» — 15 очков в 20 играх.

Хабаровчане в предыдущем матче регулярки проиграли «Адмиралу» (0:5), а омичи — «Ладе» (1:3).

Матч «Амур» — «Авангард» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.