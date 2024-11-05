«Амур» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ в прямом эфире
Матч FONBET чемпионата КХЛ «Амур» — «Авангард» пройдет во вторник, 5 ноября, в спортивном комплексе «Платинум-Арена» в Хабаровске. Стартовое вбрасывание — в 12.00 по московскому времени.
В прямом эфире трансляцию игры ведет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также матч покажут на канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги.
Кроме того, игру в Хабаровске покажут омский телеканал «12» (начало эфира — в 14.45 по местному времени) и хабаровский телеканал «Губерния» (начало эфира — в 18.50 по местному времени).
Ключевые события и результаты игры «Амур» — «Авангард» изучайте в нашем матч-центре сайта «СЭ».
В этом регулярном чемпионате «Амур» сыграл 22 матча и набрал 12 очков, у «Авангарда» — 15 очков в 20 играх.
Хабаровчане в предыдущем матче регулярки проиграли «Адмиралу» (0:5), а омичи — «Ладе» (1:3).
Матч «Амур» — «Авангард» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|24
|20
|4
|42
|2
|СКА
|24
|15
|9
|32
|3
|Спартак
|22
|14
|8
|31
|4
|Северсталь
|21
|14
|7
|28
|5
|Динамо М
|22
|12
|10
|27
|6
|ЦСКА
|21
|10
|11
|27
|7
|Торпедо
|23
|11
|12
|25
|8
|Динамо Мн
|22
|11
|11
|23
|9
|Витязь
|23
|11
|12
|23
|10
|Куньлунь РС
|23
|8
|15
|18
|11
|Сочи
|21
|7
|14
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|23
|16
|7
|34
|2
|Автомобилист
|21
|13
|8
|28
|3
|Ак Барс
|19
|12
|7
|25
|4
|Сал. Юлаев
|19
|12
|7
|24
|5
|Адмирал
|22
|10
|12
|23
|6
|Нефтехимик
|24
|8
|16
|22
|7
|Сибирь
|21
|10
|11
|21
|8
|Металлург Мг
|23
|10
|13
|21
|9
|Лада
|21
|9
|12
|21
|10
|Авангард
|20
|7
|13
|15
|11
|Барыс
|21
|6
|15
|13
|12
|Амур
|22
|5
|17
|12
|5.11
|12:00
|
Амур – Авангард
|- : -
|5.11
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
|- : -
|5.11
|15:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|- : -
|5.11
|17:30
|
Барыс – Ак Барс
|- : -