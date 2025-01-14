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Сегодня, 16:17

«Амур» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
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«Ак Барс» в гостях обыграл «Амур» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

Видеообзор встречи опубликован в ВК-сообществе турнира.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Амур
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Восточная конференция И В П О
1 Трактор 46 28 18 61
2 Ак Барс 43 28 15 58
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4 Металлург Мг 45 28 17 58
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6 Авангард 43 22 21 47
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8 Сибирь 43 19 24 42
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12 Амур 45 9 36 23
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Амур – Ак Барс
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