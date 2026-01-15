«Амур» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ

15 января «Амур» принял «Ак Барс» в FONBET чемпионате КХЛ. Матч в Хабаровске закончился победой гостей со счетом 5:3.

За «Ак Барс» дубль оформил Александр Барабанов, еще по голу забили Семен Терехов, Митчелл Миллер и Илья Карпухин. В составе «Амура» отличились Александр Филатьев, Ярослав Дыбленко и Егор Рыков.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

17 января эти команды снова сыграют друг против друга в Хабаровске.