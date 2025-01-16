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Сегодня, 10:30

«Амур» — «Ак Барс»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Амур» и «Ак Барс» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 16 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Амур», Telegram

«Амур» и «Ак Барс» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 16 января. Матч пройдет на «Платинум-Арене» в Хабаровске, стартовое вбрасывание — в 12.00 по московскому времени.

Трансляцию игры КХЛ проведут онлайн-платформа «Кинопоиск», телеканал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Для жителей регионов команд прямой эфир будет организован на хабаровском канале «Губерния» и казанском канале «ТНВ Татарстан».

Ключевые события и результат игры «Амур» — «Ак Барс» отслеживайте в нашем матч-центре.

В сезоне КХЛ-2024/25 «Амур» в 45 матчах набрал 23 очка, у «Ак Барса» — 43 игры и 58 очков. В предыдущем матче регулярного чемпионата соперники также играли друг с другом в Хабаровске, победу одержали казанцы (4:1).

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Амур
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Положение команд
Футбол
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 46 36 10 74
2 Динамо М 45 28 17 59
3 ЦСКА 44 26 18 59
4 Спартак 44 26 18 57
5 Динамо Мн 46 25 21 56
6 Северсталь 45 27 18 55
7 СКА 44 25 19 55
8 Торпедо 44 19 25 46
9 Куньлунь РС 45 20 25 44
10 Витязь 44 17 27 39
11 Сочи 44 13 31 30
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 47 29 18 63
2 Сал. Юлаев 44 29 15 60
3 Ак Барс 43 28 15 58
4 Металлург Мг 45 28 17 58
5 Автомобилист 44 25 19 56
6 Авангард 44 23 21 49
7 Адмирал 44 19 25 45
8 Сибирь 44 19 25 43
9 Лада 43 18 25 42
10 Нефтехимик 45 14 31 40
11 Барыс 47 10 37 25
12 Амур 45 9 36 23
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16.01 12:00
Амур – Ак Барс
 - : -
16.01 12:30
Адмирал – Металлург Мг
 - : -
16.01 18:00
Лада – Торпедо
 - : -
16.01 19:30
СКА – Северсталь
 - : -
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