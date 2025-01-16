«Ак Барс» на выезде уступил «Амуру»
«Ак Барс» в матче FONBET чемпионата КХЛ на выезде уступил «Амуру» со счетом 4:5.
В составе казанцев дубль оформил Дмитрий Яшкин, еще по голу забили Кирилл Семенов и Артем Галимов. У хабаровчан шайбы 3 (1+2) очка набрал Иван Мищенко, по шайбе забросили Сергей Лапин, Алекс Бродхерст, Девин Броссо и Алекс Гальченюк.
После этого матча «Ак Барс» с 58 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Амур» прервал серию из четырех поражений и с 25 очками — на 11-й строчке.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Ак Барс» (Казань) — 5:4 (1:2, 1:2, 3:0)
Голы: Яшкин — 21 (Петан, Семенов), 3:17 — 0:1. Яшкин — 22 (бол., Петан, Лямкин), 3:49 — 0:2. Лапин — 4 (Мищенко, Гиздатуллин), 8:53 — 1:2. Семенов — 12 (Петан), 23:30 — 1:3. Мищенко — 2 (Дюрандо, Грецкий), 25:16 — 2:3. Галимов — 21 (Лучевников), 37:21 — 2:4. Бродхерст — 6 (бол., Гальченюк), 41:08 — 3:4. Броссо — 8 (бол., Мищенко, Бродхерст), 42:18 — 4:4. Гальченюк — 17 (Слепец, Джурасик), 58:43 — 5:4.
Вратари: Джурасик — Мифтахов (59:09).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 30 (9+7+14) — 39 (11+20+8).
Судьи: Овчинников, Сидоренко.
16 января. Хабаровск. Платинум-Арена. 5772 зрителя.
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Амур – Ак Барс
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Адмирал – Металлург Мг
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Лада – Торпедо
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СКА – Северсталь
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