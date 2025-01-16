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Сегодня, 14:26

«Ак Барс» на выезде уступил «Амуру»

Сергей Разин
корреспондент
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«Ак Барс» в матче FONBET чемпионата КХЛ на выезде уступил «Амуру» со счетом 4:5.

В составе казанцев дубль оформил Дмитрий Яшкин, еще по голу забили Кирилл Семенов и Артем Галимов. У хабаровчан шайбы 3 (1+2) очка набрал Иван Мищенко, по шайбе забросили Сергей Лапин, Алекс Бродхерст, Девин Броссо и Алекс Гальченюк.

После этого матча «Ак Барс» с 58 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Амур» прервал серию из четырех поражений и с 25 очками — на 11-й строчке.

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«Амур» (Хабаровск) — «Ак Барс» (Казань) — 5:4 (1:2, 1:2, 3:0)

Голы: Яшкин — 21 (Петан, Семенов), 3:17 — 0:1. Яшкин — 22 (бол., Петан, Лямкин), 3:49 — 0:2. Лапин — 4 (Мищенко, Гиздатуллин), 8:53 — 1:2. Семенов — 12 (Петан), 23:30 — 1:3. Мищенко — 2 (Дюрандо, Грецкий), 25:16 — 2:3. Галимов — 21 (Лучевников), 37:21 — 2:4. Бродхерст — 6 (бол., Гальченюк), 41:08 — 3:4. Броссо — 8 (бол., Мищенко, Бродхерст), 42:18 — 4:4. Гальченюк — 17 (Слепец, Джурасик), 58:43 — 5:4.

Вратари: Джурасик — Мифтахов (59:09).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 30 (9+7+14) — 39 (11+20+8).

Судьи: Овчинников, Сидоренко.

16 января. Хабаровск. Платинум-Арена. 5772 зрителя.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Амур
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2 Динамо М 45 28 17 59
3 ЦСКА 44 26 18 59
4 Спартак 44 26 18 57
5 Динамо Мн 46 25 21 56
6 Северсталь 45 27 18 55
7 СКА 44 25 19 55
8 Торпедо 44 19 25 46
9 Куньлунь РС 45 20 25 44
10 Витязь 44 17 27 39
11 Сочи 44 13 31 30
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 47 29 18 63
2 Сал. Юлаев 44 29 15 60
3 Ак Барс 44 28 16 58
4 Металлург Мг 45 28 17 58
5 Автомобилист 44 25 19 56
6 Авангард 44 23 21 49
7 Адмирал 44 19 25 45
8 Сибирь 44 19 25 43
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