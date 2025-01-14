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Сегодня, 14:17

«Ак Барс» нанес «Амуру» четвертое поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ак Барс» обыграл «Амур» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

Дубль у казанцев оформил Александр Барабанов. Еще по одной шайбе забросили Алексей Пустозеров и Семен Кошелев.

Единственная шайба хабаровчан на счету Владислава Барулина.

«Ак Барс» (58 очков) одержал третью победу подряд и поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ. «Амур» потерпел четвертое поражение кряду и остается на последней, 12-й позиции на «Востоке».

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«Амур» (Хабаровск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы: Пустозеров — 1 (Дыняк, Лямкин), 16:17 — 0:1. Барулин — 5 (Гальченюк, Бродхерст), 26:51 — 1:1. Кошелев — 9 (Князев), 28:38 — 1:2. Барабанов — 16 (Лучевников, Галимов), 41:20 — 1:3. Барабанов — 17 (п.в., Коршков), 58:07 — 1:4.

Вратари: Шаймарданов (57:38 — 58:07) — Мифтахов.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 23 (4+8+11) — 28 (12+11+5).

Судьи: Акузовский, Гамалей.

14 января. Хабаровск. Платинум-Арена. 6102 зрителя.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Амур
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11 Сочи 43 13 30 29
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