«Ак Барс» одержал пятую победу подряд, обыграв в овертайме «Амур»
«Ак Барс» на выезде победил «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.
В основное время за казанцев забили Семен Терехов и Константин Лучевников. У клуба из Хабаровска отличились Дмитрий Шевченко и Егор Коршков.
В овертайме победу «Ак Барсу» принес гол Александра Радулова.
Казанский клуб одержал пятую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 27 очков в 18 играх. «Амур» располагается на девятой строчке с 17 баллами.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Шевченко — 7 (бол., Волгин, Бочаров), 16:06 — 1:0. Терехов — 2 (бол., Петров, Лямкин), 17:35 — 1:1. Коршков — 3 (бол., Барулин, Хохлачев), 30:38 — 2:1. Лучевников — 1 (Петров), 32:06 — 2:2. Радулов — 7, 60:54 — 2:3.
Вратари: Лозебников — Ахтямов.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 32 (12+11+8+1) — 24 (9+5+9+1).
Судьи: Акузовский, Гашилов.
14 октября. Хабаровск. Платинум-Арена. 7100 зрителей.
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|9
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|10
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|20
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|14.10
|10:00
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Амур – Ак Барс
|2 : 3 ОТ
|14.10
|13:00
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Торпедо – Спартак
|- : -
|14.10
|16:00
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Куньлунь РС – Нефтехимик
|- : -
|14.10
|16:00
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Лада – Адмирал
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|14.10
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ЦСКА – Сочи
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