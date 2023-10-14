«Ак Барс» одержал пятую победу подряд, обыграв в овертайме «Амур»

«Ак Барс» на выезде победил «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

В основное время за казанцев забили Семен Терехов и Константин Лучевников. У клуба из Хабаровска отличились Дмитрий Шевченко и Егор Коршков.

В овертайме победу «Ак Барсу» принес гол Александра Радулова.

Казанский клуб одержал пятую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 27 очков в 18 играх. «Амур» располагается на девятой строчке с 17 баллами.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Шевченко — 7 (бол., Волгин, Бочаров), 16:06 — 1:0. Терехов — 2 (бол., Петров, Лямкин), 17:35 — 1:1. Коршков — 3 (бол., Барулин, Хохлачев), 30:38 — 2:1. Лучевников — 1 (Петров), 32:06 — 2:2. Радулов — 7, 60:54 — 2:3.

Вратари: Лозебников — Ахтямов.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 32 (12+11+8+1) — 24 (9+5+9+1).

Судьи: Акузовский, Гашилов.

14 октября. Хабаровск. Платинум-Арена. 7100 зрителей.