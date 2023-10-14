«Амур» — «Ак Барс»: прямая трансляция матча КХЛ
Матч КХЛ «Амур» — «Ак Барс» начнется в 10:00 мск
«Амур» и «Ак Барс» в субботу, 14 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Встреча пройдет на ледовой арене «Платинум-Арена» в Хабаровске. Начало — 10:00 по московскому времени.
Следить за матчем в прямом эфире можно на сайте КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов KHL Prime, «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Амур» — «Ак Барс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
«Ак Барс» набрал 25 очков и занимает 2-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Амура» 16 баллов, команда находится на 9-м месте Восточной конференции.
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
|14.10
|10:00
|
Амур – Ак Барс
|- : -
|14.10
|13:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|14.10
|16:00
|
Куньлунь РС – Нефтехимик
|- : -
|14.10
|16:00
|
Лада – Адмирал
|- : -
|14.10
|17:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
Новости