«Амур» — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ

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«Адмирал» на выезде одержал крупную победу над «Амуром» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.