«Амур» — «Адмирал»: видеообзор матча

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«Адмирал» на выезде победил «Амур» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:4.

«Адмирал» набрал 39 очков и занимает 6-е место в таблице Восточной конференции. «Амур» с 18 очками замыкает таблицу.