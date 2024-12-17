«Амур» — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ

«Адмирал» на выезде обыграл «Амур» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

«Адмирал» (41 очко) во втором матче кряду победил хабаровчан, одержал третью победу подряд и поднялся на пятое место в Восточной конференции КХЛ. «Амур» (18) идет на последней, 12-й строчке «Востока».