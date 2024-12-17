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Сегодня, 10:30

«Амур» — «Адмирал»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Амур» и «Адмирал» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Амур», Telegram

«Амур» и «Адмирал» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ во вторник, 17 декабря. Игра пройдет на «Платинум Арене» в Хабаровске, стартовое вбрасывание — в 12.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу двух дальневосточных команд покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» и каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime». В Хабаровске игру также будет транслировать канал «Губерния».

С ключевыми событиями игры «Амур» — «Адмирал» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

«Амур» замыкает таблицу Восточной конференции, набрав 18 очков в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ. «Адмирал» провел 36 игр и набрал 39 очков. Команды встретятся в четвертый раз за сезон, предыдущие три матча выиграл «Адмирал».

Матч «Амур» — «Адмирал» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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КХЛ
ХК Адмирал
ХК Амур
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 36 28 8 58
2 Спартак 35 23 12 50
3 Динамо М 35 22 13 47
4 ЦСКА 33 19 14 45
5 СКА 34 20 14 44
6 Северсталь 34 20 14 40
7 Динамо Мн 34 17 17 38
8 Торпедо 34 16 18 38
9 Витязь 35 14 21 32
10 Куньлунь РС 36 13 23 30
11 Сочи 33 11 22 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 35 22 13 48
2 Сал. Юлаев 33 23 10 48
3 Ак Барс 32 21 11 44
4 Автомобилист 33 19 14 42
5 Металлург Мг 36 19 17 40
6 Адмирал 36 17 19 39
7 Нефтехимик 35 13 22 35
8 Авангард 33 15 18 32
9 Лада 33 13 20 31
10 Сибирь 32 13 19 29
11 Барыс 36 9 27 21
12 Амур 35 7 28 18
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29.11
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22.12
17.12 12:00
Амур – Адмирал
 - : -
17.12 15:30
Сибирь – Авангард
 - : -
17.12 19:00
Витязь – Торпедо
 - : -
17.12 19:30
ЦСКА – Куньлунь РС
 - : -
17.12 19:30
Динамо М – Барыс
 - : -
17.12 19:30
СКА – Локомотив
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