«Амур» — «Адмирал»: смотреть матч КХЛ онлайн
«Амур» сыграет с «Адмиралом» в FONBET Чемпионате КХЛ в субботу, 2 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Платинум Арена» в Хабаровске и начнется в 12.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи «Амур» — «Адмирал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ. Жители Хабаровска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «Губерния». Начало эфира — в 17.15 по местному времени.
Хабаровская команда набрала 12 очков и занимает 11-е место в Восточной конференции. Клуб из Владивостока с 21-м очком располагается на 6-й строчке на Востоке.
Матч «Амур» — «Адмирал» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|23
|19
|4
|40
|2
|СКА
|22
|15
|7
|31
|3
|Северсталь
|21
|14
|7
|28
|4
|Спартак
|20
|12
|8
|27
|5
|ЦСКА
|21
|10
|11
|27
|6
|Динамо М
|21
|12
|9
|26
|7
|Динамо Мн
|21
|11
|10
|23
|8
|Торпедо
|22
|10
|12
|23
|9
|Витязь
|22
|10
|12
|21
|10
|Куньлунь РС
|22
|7
|15
|16
|11
|Сочи
|19
|7
|12
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|22
|16
|6
|34
|2
|Автомобилист
|21
|13
|8
|28
|3
|Ак Барс
|19
|12
|7
|25
|4
|Сал. Юлаев
|18
|11
|7
|22
|5
|Сибирь
|21
|10
|11
|21
|6
|Металлург Мг
|23
|10
|13
|21
|7
|Адмирал
|21
|9
|12
|21
|8
|Лада
|21
|9
|12
|21
|9
|Нефтехимик
|23
|8
|15
|21
|10
|Авангард
|20
|7
|13
|15
|11
|Амур
|21
|5
|16
|12
|12
|Барыс
|20
|5
|15
|11
|2.11
|12:00
|
Амур – Адмирал
|- : -
|2.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – СКА
|- : -
|2.11
|19:30
|
Сочи – Спартак
|- : -