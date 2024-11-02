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Сегодня, 10:30

«Амур» — «Адмирал»: смотреть матч КХЛ онлайн

«Амур» сыграет с «Адмиралом» в регулярном чемпионате КХЛ 2 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Олег Ли (ХК «Амур»).
Фото ХК «Амур»

«Амур» сыграет с «Адмиралом» в FONBET Чемпионате КХЛ в субботу, 2 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Платинум Арена» в Хабаровске и начнется в 12.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Амур» — «Адмирал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ. Жители Хабаровска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «Губерния». Начало эфира — в 17.15 по местному времени.

Хабаровская команда набрала 12 очков и занимает 11-е место в Восточной конференции. Клуб из Владивостока с 21-м очком располагается на 6-й строчке на Востоке.

Матч «Амур» — «Адмирал» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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КХЛ
ХК Адмирал
ХК Амур
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 23 19 4 40
2 СКА 22 15 7 31
3 Северсталь 21 14 7 28
4 Спартак 20 12 8 27
5 ЦСКА 21 10 11 27
6 Динамо М 21 12 9 26
7 Динамо Мн 21 11 10 23
8 Торпедо 22 10 12 23
9 Витязь 22 10 12 21
10 Куньлунь РС 22 7 15 16
11 Сочи 19 7 12 16
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 22 16 6 34
2 Автомобилист 21 13 8 28
3 Ак Барс 19 12 7 25
4 Сал. Юлаев 18 11 7 22
5 Сибирь 21 10 11 21
6 Металлург Мг 23 10 13 21
7 Адмирал 21 9 12 21
8 Лада 21 9 12 21
9 Нефтехимик 23 8 15 21
10 Авангард 20 7 13 15
11 Амур 21 5 16 12
12 Барыс 20 5 15 11
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Амур – Адмирал
 - : -
2.11 17:00
Сал. Юлаев – СКА
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