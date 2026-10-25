Дубль Абрамова принес «Амуру» победу над «Адмиралом»

«Амур» на домашнем льду обыграл «Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:0.

Дубль у хабаровчан оформил Виталий Абрамов. Еще одну шайбу забросил Кирилл Пилипенко, который также отметился результативной передачей.

«Амур» с 21 очком поднялся на третье место в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (17 очков) идет девятым на «Востоке».

В следующем матче «Адмирал» 27 октября в Тольятти сыграет с «Ладой». «Амур» 28 октября на выезде встретится с московским «Динамо».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

25 октября, 10:00. Платинум-Арена (Хабаровск) Амур Адмирал

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