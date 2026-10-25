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Амур — Адмирал: счет и результат матча регулярного чемпионата КХЛ 25 октября 2026

Дубль Абрамова принес «Амуру» победу над «Адмиралом»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Амур» на домашнем льду обыграл «Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:0.

Дубль у хабаровчан оформил Виталий Абрамов. Еще одну шайбу забросил Кирилл Пилипенко, который также отметился результативной передачей.

«Амур» с 21 очком поднялся на третье место в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (17 очков) идет девятым на «Востоке».

В следующем матче «Адмирал» 27 октября в Тольятти сыграет с «Ладой». «Амур» 28 октября на выезде встретится с московским «Динамо».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
25 октября, 10:00. Платинум-Арена (Хабаровск)
Амур
Адмирал

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КХЛ
ХК Адмирал
ХК Амур
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 21 16 5 34
2 Нефтехимик 20 11 9 25
3 Барыс 20 11 9 23
4 Ак Барс 21 10 11 22
5 Амур 19 10 9 21
6 Салават Юлаев 21 10 11 21
7 Автомобилист 19 9 10 20
8 Авангард 18 10 8 20
9 Адмирал 19 8 11 19
10 Трактор 19 8 11 18
11 Сибирь 21 7 14 17
Западная конференция И В П О
1 ЦСКА 20 15 5 30
2 Локомотив 19 14 5 28
3 Шанхай Дрэгонс 18 12 6 26
4 Торпедо НН 19 12 7 26
5 Спартак 19 11 8 25
6 Северсталь 20 11 9 24
7 Динамо М 23 8 15 21
8 Динамо Мн 20 7 13 20
9 СКА 19 9 10 19
10 Сочи 19 6 13 12
11 Лада 20 2 18 9
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29.10 15:30 Сибирь – Металлург Мг - : -
29.10 17:00 Автомобилист – Торпедо НН - : -
29.10 19:00 Нефтехимик – Адмирал - : -
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