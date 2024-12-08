«Адмирал» победил «Амур», команды забросили 10 шайб
«Адмирал» на выезде победил «Амур» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:4.
У гостей хет-трик оформил Даниил Гутик. У хозяев дубль сделал Артур Гидзатуллин, три голевых паса отдал Ефим Гуркин.
«Адмирал» набрал 39 очков и занимает 6-е место в таблице Восточной конференции. «Амур» с 18 очками замыкает таблицу.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:6 (3:3, 1:3, 0:0)
Голы: Гальченюк — 13 (Дубакин, Мищенко), 5:32 — 1:0. Ручкин — 1 (Солянников, Сошников), 6:59 — 1:1. Барулин — 3 (Гуркин, Дубакин), 7:47 — 2:1. Завгородний — 8 (Шестаков), 10:05 — 2:2. Гиздатуллин — 2 (Гуркин, Мищенко), 13:41 — 3:2. Гутик — 9 (Старков, Шэн), 14:09 — 3:3. Гиздатуллин — 3 (Гуркин, Шаймарданов), 21:03 — 4:3. Солянников — 4 (Завгородний, Основин), 25:39 — 4:4. Гутик — 10 (Ручкин, Старков), 31:00 — 4:5. Гутик — 11, 37:27 — 4:6.
Вратари: Джурасик (Шаймарданов, 14:09) — Мишуров (Коновалов, 13:41, Мишуров, 56:29).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 32 (11+8+13) — 31 (11+12+8).
Судьи: Бондарь, Юдаков.
8 декабря. Хабаровск. Платинум-Арена.
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|8.12
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Амур – Адмирал
|4 : 6
|8.12
|13:00
|
Торпедо – Лада
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Витязь – Спартак
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Сал. Юлаев – Ак Барс
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СКА – Барыс
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Северсталь – Трактор
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Куньлунь РС – Сибирь
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