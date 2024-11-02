«Адмирал» разгромил «Амур» со счетом 5:0
«Адмирал» на выезде победил «Амур» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:0.
У гостей заброшенными шайбами отметились Джек Родуолд (дубль), Вячеслав Основин, Дмитрий Соколов и Дмитрий Завгородний, который всего набрал 3 (1+2) очка. На счету Ивана Муранова и Джованни Фьоре по две результативные передачи в этой встрече.
«Адмирал» набрал 23 очка и поднялся на четвертую позицию на «Востоке». «Амур» с 12 баллами располагается на предпоследнем, 11-м месте. Команда из Хабаровска проиграла в восьмом матче подряд. При этом в пяти последних играх «тигры» не забили ни одного гола.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 0:5 (0:4, 0:1, 0:0)
Голы: Родуолд — 6 (Фьоре, Завгородний), 0:54 — 0:1. Основин — 3 (Соколов, Муранов), 8:12 — 0:2. Родуолд — 7 (бол., Шулак, Завгородний), 18:09 — 0:3. Соколов — 1 (Муранов, Солянников), 19:13 — 0:4. Завгородний — 6 (Фьоре), 21:21 — 0:5.
Вратари: Бобков (Лозебников, 19:13) — Демченко.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 37 (9+18+10) — 33 (16+10+7).
Судьи: Дударов, Лазарев.
2 ноября. Хабаровск. Платинум-Арена.
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